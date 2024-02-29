Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laznas PPPA Daarul Qur'an Kembali Toreh Prestasi, Raih Penghargaan Baznas Awards 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:54 WIB
Laznas PPPA Daarul Qur'an Kembali Toreh Prestasi, Raih Penghargaan Baznas Awards 2024
Laznas PPPA Da'arul Quran raih penghargaan Baznas Award 2024 (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi gemilang kembali diraih Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an sebagai LAZ Nasional dengan Pengumpulan di Luar Neraca Terbaik pada 2023.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam acara Baznas Awards 2024 yang digelar di Menara Bidakara Jakarta pada Kamis (29/2/2024).

Direktur Utama Laznas PPPA Daarul Qur’an Dwi Kartika Ningsih menyampaikan, pencapaian ini merupakan ikhtiar lembaganya untuk terus memberikan kebermanfaatan kepada umat dan transparansi dalam capaian penghimpunan baik yang pengelolaannya dilakukan secara langsung maupun dikelola secara mandiri oleh jaringan Laznas PPPA Daarul Qur'an serta rutin di laporkan kepada Baznas.

“Alhamdulillah tentu ini tak lepas dari dukungan masyarakat dalam hal ini para donatur yang telah memberikan kepercayaan besar dan terus membersamai gerakan dakwah kami,” ujarnya.

Di 2024 ini kata Dwi, Laznas PPPA Daarul Qur’an akan berusia 17 tahun. Karenanya lembaganya menjadikan tahun ini sebagai kesempatan untuk melakukan optimalisasi potensi menuju kebermanfaatan berkelanjutan atas program-program pemuliaan Al-Qur'an yang telah dijalankan selama 17 tahun.

Halaman:
1 2
      
