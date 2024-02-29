Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecurangan TSM Pemilu 2024 Sulit Dibuktikan, Rocky Gerung pun Tidak Bisa

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:23 WIB
Kecurangan TSM Pemilu 2024 Sulit Dibuktikan, Rocky Gerung pun Tidak Bisa
Fahri Bachmid (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Pakar hukum tata negara dan konstitusi, Fahri Bachmid menilai, untuk mengungkap dugaan pelanggaran Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan sulit dibuktikan.

"Ini yang menjadi problem selama ini, bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu gagal dalam pembuktian," ucap Fahri saat hadir dalam acara Dialog Spesial Rakyat Bersuara di iNews, Selasa 27 Februari 2024.

Fahri mengatakan, hal tersebut berdasarkan pengalamannya yang menangani perkara Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019.

"Kami ini lawyer yang setiap saat di Mahkamah Konstitusi. Saya 2019 menangani perkara Pak Jokowi. Saya bersama Prof Yusril pada saat itu ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dan kami saksikan secara dekat betapa sulitnya membuktikan apa yang dimaksud dengan TSM tadi," katanya.

Menurutnya, salah satu kesulitannya yaitu menghadirkan apa yang menjadi alat bukti. Sebab, selama ini tidak ada yang bisa membuktikan dugaan kecurangan tersebut.

"Satupun tidak ada yang bisa membuktikan soal-soal yang seperti itu. Pada saat itu informasi 2 kontener atau 10 kontener mau dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi itu sampai dengan persidangan terakhir pun tidak ada 2 kontener," terangnya.

Selain itu, saat ini banyak spekulasi yang selalu dikembangkan jika Pilpres 2024 ini buruk, kotor dan lain sebagainya. Kendati demikian, jika berbicara pada level bukti itu tidak ada satu pun yang bisa membuktikan.

"Sampai dengan malam ini pun, saya yakin Rocky Gerung tidak bisa membuktikan Pilpres ini kotor," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement