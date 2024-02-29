Soroti Pemilu 2024, Wapres: Tunggu Penghitungan Resmi KPU

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini tengah melakukan proses penghitungan suara secara berjenjang hasil Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Wapres saat melakukan pertemuan dengan para diaspora Indonesia di Selandia Baru, bertempat di Hotel Cordis, Auckland, Selandia Baru, Kamis (29/2/2024).

"Mari kita tunggu hasil akhir penghitungan suara resmi dari KPU. Saya berharap, pemimpin terpilih nanti, akan dapat membawa Indonesia semakin baik," kata Wapres dalam keterangan resminya.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi aktif masyarakat Indonesia di luar negeri, khususnya di Selandia Baru yang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik pada Pemilu 2024.

"Alhamdulillah, Pemilu 14 Februari lalu berlangsung aman, tertib, dan lancar. Mata dunia tertuju pada Pemilu Indonesia, karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia," ujarnya.

Menurut Wapres, lebih dari 200 juta pemilih dalam negeri dan 1,5 juta WNI di luar negeri, diperkirakan turut memberikan suara pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.