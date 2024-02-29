Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Maluku Tenggara, pada Kamis (29/2/2024) sekira pukul 21.46 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.71 Lintang Selatan - 132.62 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 29-Feb-2024 21:46:56WIB, Lok:6.71LS, 132.62BT (116 km BaratDaya MALUKUTENGGARA), Kedlmn:69 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)