Peneliti Perludem: Ideal Ambang Batas Parlemen di Indonesia 1%

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai pihak pemohon atas gugatan ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki angka ideal yang sebenarnya bisa diturunkan dari angka sebelumnya. Diketahui, ambang batas Parlemen yang dipakai saat ini sebesar 4%.

Peneliti Perludem, Ihsan Maulana menyampaikan, bahwa angka ideal ini tidak begitu saja muncul. Menurutnya, ada perhitungan yang dilakukan oleh ahli yang juga turut dihadirkan dalam sidang di MK.

"Ahli yang kami hadirkan menyebutkan bahwa idealnya untuk Indonesia saat ini 1 persen," kata Ihsan kepada iNews Media Group, Kamis (29/2/2024) malam.

Ia menyadari meskipun dianggap ideal, angka ini juga tetap memiliki implikasi terhadap hilangnya suara. Akan tetapi, kata Ihsan, angka ini tentunya jauh lebih baik dibandingkan ambang batas minimal parlemen yang ada sekarang ini.

"Kalau satu persen saja dikonversi, itu masih ada 2,3 juta suara yang terbuang begitu ya. Tapi angka itu jauh lebih baik dibanding 4 persen, yang angka terbuangnya bahkan sampai dengan 13 juta, tentu ini sangat tidak efektif sekali," pungkasnya.

(Awaludin)