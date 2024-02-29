Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusuf Lakaseng Akui Tak Percaya Lagi Hitungan Manual Berjenjang KPU, Ini Alasannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |23:23 WIB
Yusuf Lakaseng Akui Tak Percaya Lagi Hitungan Manual Berjenjang KPU, Ini Alasannya
Ketua Bidang Organisasi dan Kader DPP Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, bahwa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang.

Menilai hal itu, Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengaku sudah tidak percaya lagi dengan adanya hitungan manual berjenjang.

"Dengan dihentikannya penghitungan kecamatan dengan alasan Sirekap yang bermasalah, kita tidak bisa percaya lagi bahwa angka itu adalah angka hasil coblosan rakyat di TPS. Bisa jadi itu sudah angka-angka siluman hasil perubahan c-hasil yang sudah diubah-ubah," tuturnya kepada iNews Media Grup, Kamis (29/2/2024).

Sebab menurut Yusuf, pseperti yang diketahui bersama bahwa perjalanan dari TPS ke Kecamatan adalah kerawanan kecurangan yang paling besar terjadi.

"Tapi kalau setelah kecamatan kabupaten biasanya itu makin minim kecurangan. Tapi ya dari TPS ke kecamatan istilah proses kecurangan itu berjalan dengan sempurna," tegasnya.

Oleh sebab itu, Yusuf menuding bahwa SIrekap merupakan pelengkap dari kecurangan yang didesain secara utuh.

Halaman:
1 2
      
