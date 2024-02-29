Gempa Dangkal Berkekuatan M4,4 Guncang Donggala, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (29/2/2024). Gempa dangkal tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 22.34 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berlokasi di darat, tepatnya, 29 kilometer timur laut Donggala. Sementara, kedalaman gempa hanya berada di 5 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 29-Feb-24 22:34:21 WIB, Lok:0.26 LS, 120.04 BT (Pusat gempa berada di darat 29 km TimurLaut Donggala), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Kab. Donggala #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, gempa tersebut dilaporkan dirasakan di daerah Donggala. Warga daerah Donggala diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Awaludin)