Ahmad Rofiq: Partai Perindo Tuntut Pemilu Ulang karena Banyak Terjadi Kecurangan!

BANDUNG - Sejumlah partai politik (parpol) seperti Partai Perindo, PDIP, Nasdem, PKS, dan PPP, kompak menyuarakan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, Partai Perindo menuntut pelaksanaan pemilu ulang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, masyarakat juga bisa melihat secara langsung, mereka tidak mengetahui secara sesungguhnya apa yang terjadi.

"Ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya, kami minta agar pemilu, baik terkait pilpres maupun pileg, yang hari ini kita tidak tahu kebenaran hasilnya, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang," kata Ahmad Rofiq dalam tayangan iNews Sore, Kamis (29/2/2024).

Pemilu ulang, ujar Ahmad Rofiq, menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi di Indonesia agar penyelenggara tidak main-main.

Brema Natenaya, anchor iNews lantas menanyakan maksud dari pemilu ulang yang dituntut Partai Perindo.

"Partai Perindo melihat banyak kecurangan dalam Pemilu 2024 dan menuntut pemilu ulang. Yang dimaksud pemilu ulang dari awal atau sekadar pemungutan suara ulang?" tanya Brema Natenaya.