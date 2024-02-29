Diduga Korsleting Listrik, Angkot Ludes Terbakar di TB Simatupang

JAKARTA - Sebuah mobil angkutan perkotaan (angkot) ludes terbakar di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Warga yang melihat kejadian itu pun segera mendatangai Pos Pemadam Kebakaran terdekat untuk meminta bantuan pemadaman.

Dalam video yang diunggah akun twitter @humasjakfire, Kamis (29/2/2024), tampak video yang memperlihatkan sejumlah personel pemadam kebakaran tengah melakykan pemadaman api yang membakar angkot berwarna biru tersebut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, petuga segera mengerahkan unit dan personal menuju lokasi. Proses pemadaman dimulai pukul 17.52 WIB, dalam waktu 18 menit api berhasil dilokasilisir oleh #PemadamJakarata. Kemudian, pukul 18.15 WIB proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan," dikutip dalam akun tersebut.

"Lima menit kemudian, operasi pemadaman dinyatakan selesai dengan total pengerahan 1 unit dan 7 personel. Dugaan sementra mobil terbakar karena konsleting listrik," lanjut pernyataan @humasjakfire itu.

(Fakhrizal Fakhri )