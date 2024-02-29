Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Jakarta hingga Bogor dan Bekasi Bakal Hujan

JAKARTA - Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Selasa 29 Februari 2024 akan diguyur hujan ringan untuk seluruh kawasan pada pagi hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan ringan akan terjadi di seluruh kawasan DKI Jakarta pada pagi hari. Suhu di seluruh kawasan itu diperkirakan mencapai 24-28 derajat celcius dengan tingkat kelembapan 95 persen.

"Sementara pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, diperkirakan akan berawan dengan suhu 28 derajat celcius. Namun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan akan hujan sedang dengan suhu 28 derajat celcius dan tingkat kelembapan udara menapai 85 persen," demikian lapor BMKG dalam situs resminya, Kamis (29/2/2024).

Kemudian pada malam hari, BMKG melaporkan akan terjadi hujan ringan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan suhu diperkirakan 25-28 derajat celcius. Adapun untuk wilayah lainnya seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dierkirakan akan berawan dengan suhu 26-27 derajat celcius.

Disamping itu, BMKG juga melaporkan cuaca Kota Bogor diperkirakan hujan ringan pada siang hari dan hujan ringan pada malam hari dengan suhu bekisar antara 22-33 derajat celcius.