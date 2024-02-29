Hujan Lebat Hingga Pagi Hari, BPBD DKI Catat 5 Ruas Jalan Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada lima ruas jalan yang mengalami banjir pada Kamis (29/2/2024) akibat hujan deras dari dini hari hingga pagi hari.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan dari data hingga Pukul 06.40 WIB pihaknya baru mendata laporan lima ruas jalan tergenang banjir.

"Total ada 5 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta mengalami genangan," ujar Michael.

Lima ruas jalan yang tergenang tersebut yakni:

1. Jl. Percetakan Negara II, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan ketinggian 10 centimeter (cm)