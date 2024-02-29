Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Lebat Hingga Pagi Hari, BPBD DKI Catat 5 Ruas Jalan Banjir

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:49 WIB
Hujan Lebat Hingga Pagi Hari, BPBD DKI Catat 5 Ruas Jalan Banjir
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada lima ruas jalan yang mengalami banjir pada Kamis (29/2/2024) akibat hujan deras dari dini hari hingga pagi hari.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan dari data hingga Pukul 06.40 WIB pihaknya baru mendata laporan lima ruas jalan tergenang banjir.

"Total ada 5 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta mengalami genangan," ujar Michael.

Lima ruas jalan yang tergenang tersebut yakni:

1. Jl. Percetakan Negara II, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan ketinggian 10 centimeter (cm)

