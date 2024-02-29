Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Lambat Letjen Suprapto Tak Bisa Dilalui karena Banjir, Sejumlah Motor Mogok

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:39 WIB
Jalur Lambat Letjen Suprapto Tak Bisa Dilalui karena Banjir, Sejumlah Motor Mogok
Jakarta Dikepung Banjir/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Cuaca hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta sejak Kamis (29/2) dini hari membuat sejumlah ruas jalan di Ibu Kota terendam banjir.

Pantauan MNC Portal wilayah yang terendam banjir cukup parah ada di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Terpantau bampak banjir setinggi nyaris 30-50 centimeter (cm) melanda ruas jalan dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke arah Senen tersebut.

Lokasi banjir tepatnya dimulai dari jalur lambat depan sebuah apartemen hingga melewati sebuah restoran sate, kantor BPJS Kesehatan, dan mulai surut di depan kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sejumlah petugas dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta tampak mengalihkan lajur agar pengendara mobil dan sepeda motor tidak melewati jalur lambat.

Kebanyakan pengendara menggunakan ruas lajur kanan jalur tengah dan adapula yang menggunakan jalur bus Transjakarta.

Sejumlah sepeda motor dan mobil yang memaksa untuk melintas di jalur lambat tampak melajukan kendaraannya dengan cepat. Namun adapula kendaraan yang mengalami mati mesin atau mogok.

Nampak pula sejumlah mobil derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta di lokasi genangan banjir di jalur lambat Jalan Letjen Suprapto tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan tiga wilayah tersebut yakni Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.

"Curah hujan di kawasan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur bagian utara tercatat sangat lebat hingga ekstrem," ujar Michael, Kamis (29/2/2024) kepada awak media.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement