Jalur Lambat Letjen Suprapto Tak Bisa Dilalui karena Banjir, Sejumlah Motor Mogok

JAKARTA - Cuaca hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta sejak Kamis (29/2) dini hari membuat sejumlah ruas jalan di Ibu Kota terendam banjir.

Pantauan MNC Portal wilayah yang terendam banjir cukup parah ada di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Terpantau bampak banjir setinggi nyaris 30-50 centimeter (cm) melanda ruas jalan dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke arah Senen tersebut.

Lokasi banjir tepatnya dimulai dari jalur lambat depan sebuah apartemen hingga melewati sebuah restoran sate, kantor BPJS Kesehatan, dan mulai surut di depan kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sejumlah petugas dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta tampak mengalihkan lajur agar pengendara mobil dan sepeda motor tidak melewati jalur lambat.

Kebanyakan pengendara menggunakan ruas lajur kanan jalur tengah dan adapula yang menggunakan jalur bus Transjakarta.

Sejumlah sepeda motor dan mobil yang memaksa untuk melintas di jalur lambat tampak melajukan kendaraannya dengan cepat. Namun adapula kendaraan yang mengalami mati mesin atau mogok.

Nampak pula sejumlah mobil derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta di lokasi genangan banjir di jalur lambat Jalan Letjen Suprapto tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan tiga wilayah tersebut yakni Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.

"Curah hujan di kawasan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur bagian utara tercatat sangat lebat hingga ekstrem," ujar Michael, Kamis (29/2/2024) kepada awak media.