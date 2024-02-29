Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Banjir, Status Bendung Katulampa Bogor Masih Normal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:47 WIB
Jakarta Banjir, Status Bendung Katulampa Bogor Masih Normal
A
A
A

BOGOR - Tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor masih normal. Air yang mengalir di Sungai Ciliwung itu berada pada titik 20 sentimeter.

"Ketinggian masih 20 sentimeter, masih normal," kata Kepala Bendung Katulampa Bogor Andi Sudirman dikonfirmasi wartawan,Kamis (28/2/2024).

Kata dia, kondisi ini masih bertahan hingga pukul 10.00 WIB. Untuk kondisi cuaca pun tertutama di kawasan hulu Sungai Ciliwung hanya gerimis.

"Puncak gerimis aja," tambahnya.

Adapun hujan dengan intensitas ringan hanya terjadi lokal di kawasan Kota Bogor dan Depok. Sehingga, tidak berpengaruh dengan ketinggian debit air Sungai Ciliwung yang melintas di Bendung Katulampa.

"Adapun hujan di kawasan Bogor Kota dan Depok," tutupnya.

Meski begitu, pihaknya tetap memantau kondisi cuaca dan debit air Bendung Katulampa. Yang pasti, saat ini kondisinya masih kategori normal.

