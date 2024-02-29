Dosen UNJ: Tuntutan Utama Aksi Rawamangun Bergerak Adalah Pemakzulan Jokowi!

JAKARTA - Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10 persen.

Hal itu diutarakannya saat mengikuti Aksi Rawamangun bergerak yang dilaksanakan dengan long march di sekitaran Kampus UNJ.

"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," ujar Ubaed.

Pengamat politik asal UNJ itu juga menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik ini.

Dia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Jokowi.