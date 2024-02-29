Jakarta Dikepung Banjir, Karyawan Perkantoran Pulomas Terjebak Dievakuasi dengan Perahu

JAKARTA - Hujan deras merata di Ibu Kota menyebabkan genangan air muncul di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Sejumlah warga Jakarta yang hendak berangkat bekerja, menjadi terkendala dengan banjir yang menghadang di kawasan Pulomas, Pulogadung.

Pulomas khususnya di kawasan perkantoran, kini tengah terendam genangan air hingga sekira setengah meter. Arus lalu lintas yang melintasi Pulomas pun ikut tergenang oleh air sehingga menyebabkan sejumlah karyawan kantor dijemput oleh perahu.

"Ini saya mau ke kantor. Ini aksesnya banjir makanya saya hubungin teman di kantor untuk diinfokan agar bisa dijemput," ujar salah satu karyawan kantor di Pulomas, Intan, Kamis (29/2/2024).

Wanita 26 tahun ini terlihat masih mengenakan jas hujan dan helm motor, tak berselang lama kemudian, dijemput oleh sebuah perahu yang berisikan rekan kantornya. Tampak seorang petugas keamanan berusaha membantu Intan agar bisa ikut ke dalam perahu tersebut.

"Banjirnya cukup tinggi, sepeda motor saya terpaksa diparkirkan sementara di depan," lanjut Intan sembari bergegas menghampiri perahu.

Banjir setinggi setengah meter itu terlihat menggenangi pula pemukiman yang berlokasi tak jauh dari kawasan kantor Pulomas. Titik banjir terparah di lokasi terlihat berada di jalur lalin yang menuju pintu tol Cempaka Putih, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur.

Diketahui, genangan air pada Kamis pagi ini juga merendam arus lalin lainnya di wilayah Pulogadung, Jakarta Timur. Salah satunya di Jalan Raya Bekasi, Pulogadung, banjir setinggi 30 Centimeter mengakibatkan sejumlah kendaraan bermotor mogok hingga berujung kemacetan.