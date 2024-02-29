Ditahan Polisi, Gathan Saleh Hilabi Positif Narkoba!

JAKARTA -Polisi masih terus mendalami kasus penembakan yang melibatkan Gathan Saleh Hilabi terhadap korban bernama Mohammad Andika.

Adapun, pihak kepolisian memastikan Gathan Saleh dalam keadaan sadar penuh saat kejadian. Meskipun masih dalam proses penyelidikan, polisi telah melakukan tes urine dan menunjukkan Gathan positif narkoba.

"Kami mengecek urinenya dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika hasil tes urinenya ya," ungkap Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers digelar Polres Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

"Untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin," sambung Kombes Nico.

Meskipun Gathan positif narkoba, Nico mengatakan, pihak kepolisian tidak mendalami keterlibatan Gathan dalam narkoba. Namun persoalan itu bukan objek perkara, melainkan percobaan pembunuhan terhadap korban.

"Itu bukan objek perkara ya, itu kalau kita menangani kasus narkotika, itu baru objek perkara,"pungkas Nico.