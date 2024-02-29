Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditahan Polisi, Gathan Saleh Hilabi Positif Narkoba!

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:45 WIB
Ditahan Polisi, Gathan Saleh Hilabi Positif Narkoba!
Gathan Saleh Hilabi/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA -Polisi masih terus mendalami kasus penembakan yang melibatkan Gathan Saleh Hilabi terhadap korban bernama Mohammad Andika.

Adapun, pihak kepolisian memastikan Gathan Saleh dalam keadaan sadar penuh saat kejadian. Meskipun masih dalam proses penyelidikan, polisi telah melakukan tes urine dan menunjukkan Gathan positif narkoba.

"Kami mengecek urinenya dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika hasil tes urinenya ya," ungkap Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers digelar Polres Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

"Untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin," sambung Kombes Nico.

Meskipun Gathan positif narkoba, Nico mengatakan, pihak kepolisian tidak mendalami keterlibatan Gathan dalam narkoba. Namun persoalan itu bukan objek perkara, melainkan percobaan pembunuhan terhadap korban.

"Itu bukan objek perkara ya, itu kalau kita menangani kasus narkotika, itu baru objek perkara,"pungkas Nico.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement