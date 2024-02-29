Ditahan Polisi, Gathan Berdalih Punya Pistol untuk Lindungi Diri

Polres Jakarta Timur merilis kasus penembakan yang dilakukan Gathan Saleh Halibi (Foto: Selvianus)

JAKARTA - Terduga pelaku penembakan di Jatinegara, Jakarta Timur, Gathan Saleh Hilabi mengaku, keputusannya membawa senjata api (senpi) bertujuan untuk melindungi diri.

Hal itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers, digelar di Polres Metro Jakarta Timur Kamis (29/2/2024). Ketika mengungkap status Gathan Saleh Hilabi pasca-diamankan.

"Hasil keterangan yang disampaikan senjata itu kadang-kadang dibawanya untuk melindungi diri, kadang kadang tidak selalu," ujar Nicolas Ary Lilipaly kepada awak media.

Nico menambahkan, berdasarkan hasil analisis sementara, pihaknya menduga senjata digunakan Gathan berasal dari tiga jenis senjata. Namun, ia enggan menjelaskan secara detail, terkait jenis senjata dipakai terduga pelaku.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan ahli mengenai holistik dan data, bahwa benar senjata yang digunakan diduga, merupakan senjata api, dengan kaliber 7,6665 MM dengan jenis senjata yang digunakan," beber Nico.

"Kalau dari ahli menyatakan ada tiga jenis senjata kalau pemeriksaan selongsong yang ada, tiga senjata yang diperkirakan digunakan terduga pelaku yaitu jenis pistol P3A, jenis blok, dan bareta," lanjutnya.

Sayangnya senjata dipakai terduga pelaku itu sejauh ini belum ditemukan. Berdasarkan keterangan didapatkan, senjata api dipakai Gathan itu dibuang ke sungai Ciliwung.