Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Merendam Wilayah Rawa Terate Jaktim Capai Ketinggian 1,2 Meter

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:59 WIB
Banjir Merendam Wilayah Rawa Terate Jaktim Capai Ketinggian 1,2 Meter
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan banjir dengan ketinggian 1,2 meter di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur pada Kamis (29/2/2024 disebabkan curah hujan tinggi.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menyebutkan ada tujuh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Tegal Alur dengan ketinggian 30-45 cm.

"Ada 11 KK 19 Jiwa di RPTRA Alur Anggrek," ujar Michael.

Sedangkan dua RT di Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur mengalami banjir dengan ketinggian 65 sampai dengan 120 sentimeter.

Hingga Pukul 15.00 WIB, pihaknya mendata laporan 38 ruas jalan dan 9 Rukun Tetangga (RT) tergenang banjir.

"Total ada 38 ruas jalan dan 9 RT di wilayah DKI Jakarta mengalami genangan," ujar Michael.

38 ruas jalan yang tergenang banjir tersebut yakni:

1. Jl. Manyar, Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Semongol)

2. Jl. Raya Prepedan , Kel. Kamal, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi )

3. Jl. Kamal Raya, Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi )

4. Jl. Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Kel. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat

Ketinggian: 20 cm ( Curah Hujan Tinggi )

5. Jalan Letjen Suprapto, Kel. Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Ketinggian: 20 cm ( Curah Hujan Tinggi )

6. Jl. Cempaka Putih Tengah, Kel. Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Ketinggian: 35 cm ( Curah Hujan Tinggi )

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement