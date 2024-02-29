Banjir Merendam Wilayah Rawa Terate Jaktim Capai Ketinggian 1,2 Meter

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan banjir dengan ketinggian 1,2 meter di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur pada Kamis (29/2/2024 disebabkan curah hujan tinggi.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menyebutkan ada tujuh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Tegal Alur dengan ketinggian 30-45 cm.

"Ada 11 KK 19 Jiwa di RPTRA Alur Anggrek," ujar Michael.

Sedangkan dua RT di Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur mengalami banjir dengan ketinggian 65 sampai dengan 120 sentimeter.

Hingga Pukul 15.00 WIB, pihaknya mendata laporan 38 ruas jalan dan 9 Rukun Tetangga (RT) tergenang banjir.

"Total ada 38 ruas jalan dan 9 RT di wilayah DKI Jakarta mengalami genangan," ujar Michael.

38 ruas jalan yang tergenang banjir tersebut yakni:

1. Jl. Manyar, Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Semongol)

2. Jl. Raya Prepedan , Kel. Kamal, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi )

3. Jl. Kamal Raya, Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm ( Curah Hujan Tinggi )

4. Jl. Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Kel. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat

Ketinggian: 20 cm ( Curah Hujan Tinggi )

5. Jalan Letjen Suprapto, Kel. Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Ketinggian: 20 cm ( Curah Hujan Tinggi )

6. Jl. Cempaka Putih Tengah, Kel. Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Ketinggian: 35 cm ( Curah Hujan Tinggi )