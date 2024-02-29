Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Tan Sian Lie, Nenek Berusia Hampir Satu Abad yang Hidup Sebatang Kara di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:58 WIB
Kisah Tan Sian Lie, Nenek Berusia Hampir Satu Abad yang Hidup Sebatang Kara di Bogor
Lansia di Bogor Hidup Sebatang Kara
A
A
A

BOGOR - Hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, Tan Sian Lie (76) atau yang biasa dipanggil Enci, merupakan lansia rentan yang berasal dari Kampung Cibinong, Desa Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nenek Enci hidup sendiri sejak suaminya meninggal 2021 akibat kecelakaan.

Selama ini, Tan Sian Lie bisa beraktivitas, seperti jalan, tetapi harus pelan-pelan dan menggunakan tongkat kayu. Tan Sian Lie juga mempunyai keluhan nyeri di kaki dan lambung meskipun sudah minum obat, serta pendengarannya agak kurang.

"Karena sudah sepuh, dan tidak memungkinkan bekerja serta tidak mempunyai penghasilan, akhirnya untuk kebutuhan makan sehari-hari, kami para tetangga yang menyediakan buat Enci," kata ibu Samilah tetangga sebelah rumahnya, Kamis (29/2/2024).

Mengetahui kondisi Enci, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa paket nutrisi, sembako, dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu Kemensos juga memberikan tongkat kruk tiga kaki untuk memudahkannya beraktifitas, serta pemberian bantuan makanan kepada Tan Sian Lie sehari 3 kali dengan melibatkan warung terdekat.

Enci sangat gembira mendapat berbagai bantuan tersebut. Apalagi bantuan kruk tiga kaki sangat bermanfaat untuk membantunya beraktivitas sehari-hari. Terpancar kegembiraan dari wajahnya. Ia beberapa kali tersenyum gembira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3162877/pramono_anung-lbnK_large.jpg
Hore! Lansia dan Difabel Gratis Masuk Tempat Wisata di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031866/derita-lansia-lebak-tinggal-di-gubuk-reyot-selama-puluhan-tahun-WE5VKxzVLe.jpg
Derita Lansia Lebak Tinggal di Gubuk Reyot Selama Puluhan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025927/pilot-ini-dihukum-karena-bunuh-seorang-wanita-lansia-saat-berkemah-bakar-perkemahan-dan-jenazah-Z193cynkEC.jpg
Pilot Ini Dihukum karena Bunuh Seorang Wanita Lansia saat Berkemah, Bakar Perkemahan dan Jenazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997288/nahas-lansia-meninggal-tertimpa-atap-rumah-saat-tertidur-di-cilodong-Rrv6VHIkWG.jpg
Nahas! Lansia Meninggal Tertimpa Atap Rumah saat Tertidur di Cilodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/338/2805094/memprihatinkan-trauma-ditelantarkan-anak-kakek-asal-tangerang-tak-ingin-pulang-ke-keluarga-GOcEA6rdrP.jpg
Memprihatinkan! Trauma Ditelantarkan Anak, Kakek Asal Tangerang Tak Ingin Pulang ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/18/2796685/pasangan-lansia-usia-80-tahun-meninggal-usai-makan-ikan-buntal-beracun-FIvM8tnlvf.jpg
Pasangan Lansia Usia 80 Tahun Meninggal Usai Makan Ikan Buntal Beracun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement