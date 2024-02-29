Kisah Tan Sian Lie, Nenek Berusia Hampir Satu Abad yang Hidup Sebatang Kara di Bogor

BOGOR - Hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, Tan Sian Lie (76) atau yang biasa dipanggil Enci, merupakan lansia rentan yang berasal dari Kampung Cibinong, Desa Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nenek Enci hidup sendiri sejak suaminya meninggal 2021 akibat kecelakaan.

Selama ini, Tan Sian Lie bisa beraktivitas, seperti jalan, tetapi harus pelan-pelan dan menggunakan tongkat kayu. Tan Sian Lie juga mempunyai keluhan nyeri di kaki dan lambung meskipun sudah minum obat, serta pendengarannya agak kurang.

"Karena sudah sepuh, dan tidak memungkinkan bekerja serta tidak mempunyai penghasilan, akhirnya untuk kebutuhan makan sehari-hari, kami para tetangga yang menyediakan buat Enci," kata ibu Samilah tetangga sebelah rumahnya, Kamis (29/2/2024).

Mengetahui kondisi Enci, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa paket nutrisi, sembako, dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu Kemensos juga memberikan tongkat kruk tiga kaki untuk memudahkannya beraktifitas, serta pemberian bantuan makanan kepada Tan Sian Lie sehari 3 kali dengan melibatkan warung terdekat.

Enci sangat gembira mendapat berbagai bantuan tersebut. Apalagi bantuan kruk tiga kaki sangat bermanfaat untuk membantunya beraktivitas sehari-hari. Terpancar kegembiraan dari wajahnya. Ia beberapa kali tersenyum gembira.