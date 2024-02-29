Banjir di Rawa Terate, BPBD DKI Kerahkan Perahu Karet

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menerjunkan tim gabungan untuk merespons banjir yang menggenang di sejumlah titik di DKI Jakarta, sejak Kamis (29/2/2024) pagi.

Berdasarkan data hingga pukul 13.00 WIB BPBD DKI Jakarta mencatat ada 38 ruas jalan dan delapan RT yang tergenang dengan ketinggian mulai dari 10 sentimeter hingga 120 sentimeter.

Lokasi banjir tertinggi berada di kawasan permukiman warga di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur setinggi 120 sentimeter.

BACA JUGA: KPU Dampingi 7 Tersangka Pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengatakan, kendati genangan tertinggi ada di permukiman warga namun mayoritas lokasi yang tergenang berada di jalan.

"Siang ini masih terjadi genangan dan kami sedang menerjunkan personel ke lokasi. Hujannya saat ini berfokus di utara Jakarta dan sebagian wilayah utara Jakarta Timur," ujar Michael.

Di Rawa Terate, kata dia, paling tinggi 120 cm dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiagakan perahu karet di sana.

"Tapi belum ada evakuasi tapi personel sudah stand by," tambahnya.