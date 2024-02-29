Senpi Belum Ditemukan, Polisi Bakal Geledah Rumah Gathan Saleh

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, untuk menelusuri kepemilikan senjata api Gathan Saleh Hilabi.

Pihaknya bakal melakukan penggeledahan di kediaman terduga pelaku dalam waktu dekat.

Pengeledahan itu dilakukan karena senjata api tersebut telah dibuang di Sungai Ciliwung, Jakarta.

"Itu akan dilakukan upaya hukum lanjutan, akan dilakukan penggeledahan-penggeledahan yang di rumahnya untuk mengecek apalagi barang bukti atau alat bukti yang lain," ujar Nico dalam konferensi pers digelar di Polres Metro Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Meski senjata api dipakai Gathan Saleh belum ditemukan, Nico menambahkan, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Peluru kita temukan di TKP 2 butir selongsong dan 1 butir peluru itu kita sita di TKP di Forline Tourism Jalan Jatinegara timur nomor 84 kelurahan balimester, Kecamatan Jatinegara," kata Nico.