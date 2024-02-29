Bocah Tenggelam di Kali Sunter Berhasil Ditemukan, Begini Kondisinya

JAKARTA - Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan Rafi Aditya (13), bocah yang tenggelam di Kali Sunter, Jalan Kayu Mas Raya, Kelurahan dan Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Gatot mengungkapkan, saat proses pencarian korban, pihaknya menggunakan 2 unit perahu karet yakni LR5.12 dan LR sudin. Adapun personel yang dikerahkan mencapai 10 orang, yakni terdiri dari petugas Sudin Gulkarmat Jaktim, BPBD DKI Jakarta, TNI, Polri, Satpol PP Jaktim dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Dikatakan Gatot, setelah proses pencarian yang berlangsung selama 6 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan langsung dibawa ke rumah duka.

"Infonya korban sedang bermain hujan, karena Genangan di RW 09 cukup tinggi dan arus deras sehingga terbawa arus," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satpel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur Sukendar mengatakan korban bersama kedua temannya sedang berenang di Kali Sunter, tiba-tiba terbawa arus kencang.

Korban pun akhirnya tenggelam dan tidak dapat ditolong oleh warga sekitar.

(Arief Setyadi )