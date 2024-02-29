Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Tenggelam di Kali Sunter Berhasil Ditemukan, Begini Kondisinya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:29 WIB
Bocah Tenggelam di Kali Sunter Berhasil Ditemukan, Begini Kondisinya
Ilustrasi tenggelam (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan Rafi Aditya (13), bocah yang tenggelam di Kali Sunter, Jalan Kayu Mas Raya, Kelurahan dan Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Gatot mengungkapkan, saat proses pencarian korban, pihaknya menggunakan 2 unit perahu karet yakni LR5.12 dan LR sudin. Adapun personel yang dikerahkan mencapai 10 orang, yakni terdiri dari petugas Sudin Gulkarmat Jaktim, BPBD DKI Jakarta, TNI, Polri, Satpol PP Jaktim dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Dikatakan Gatot, setelah proses pencarian yang berlangsung selama 6 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan langsung dibawa ke rumah duka.

"Infonya korban sedang bermain hujan, karena Genangan di RW 09 cukup tinggi dan arus deras sehingga terbawa arus," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satpel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur Sukendar mengatakan korban bersama kedua temannya sedang berenang di Kali Sunter, tiba-tiba terbawa arus kencang.

Korban pun akhirnya tenggelam dan tidak dapat ditolong oleh warga sekitar.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat Bocah Tenggelam Tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement