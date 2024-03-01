Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Perindo: Pemilu Ulang karena Indonesia Sedang Mengalami Bencana Ketidakjujuran

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |00:40 WIB
Sekjen Perindo: Pemilu Ulang karena Indonesia Sedang Mengalami Bencana Ketidakjujuran
Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan, pemilu ulang yang dimaksud dalam tuntutan Partai Perindo adalah pemilu ulang, bukan pemungutan suara ulang. Pemilu ulang harus dilakukan karena Indonesia tengah mengalami bencana ketidakjujuran.

"Kita tahu, mekanismenya tidak gampang. Tetapi ketika Indonesia sedang mengalami bencana ketidakjujuran, bencana yang terkait pemilu, kecurangan. Proses kecurangan terjadi sangat masif, terkait keikutsertaan pemerintah dan segala macam untuk menyukseskan pasangan dan partai politik tertentu," kata Ahmad Rofiq dalam dialog iNews Sore bersama dosen FH UI Titi Anggraini dan pengamat politik Ray Rangkuti.

Kecurangan yang terjadi itu, ujar Ahmad Rofiq, bisa menjadi satu dasar untuk dilaksanakannya pemilu ulang. Ketika terjadi kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu, itu mempengarungi hasil pemilu beberapa hari lalu.

"Tentu ini dibuktikan dengan hasil di Sirekap. Bagaimana acakadulnya penyelenggara terkait penghitungan manual yang sempat terhenti. Bagaimana proses IT dan segala macam," ujar dia.

Karena itu, tutur Ahmad Rofiq, kondisi ini direspons oleh partai-partai politik diajukan ke parlemen melalui ke hak angket.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement