Sekjen Perindo: Pemilu Ulang karena Indonesia Sedang Mengalami Bencana Ketidakjujuran

BANDUNG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan, pemilu ulang yang dimaksud dalam tuntutan Partai Perindo adalah pemilu ulang, bukan pemungutan suara ulang. Pemilu ulang harus dilakukan karena Indonesia tengah mengalami bencana ketidakjujuran.

"Kita tahu, mekanismenya tidak gampang. Tetapi ketika Indonesia sedang mengalami bencana ketidakjujuran, bencana yang terkait pemilu, kecurangan. Proses kecurangan terjadi sangat masif, terkait keikutsertaan pemerintah dan segala macam untuk menyukseskan pasangan dan partai politik tertentu," kata Ahmad Rofiq dalam dialog iNews Sore bersama dosen FH UI Titi Anggraini dan pengamat politik Ray Rangkuti.

Kecurangan yang terjadi itu, ujar Ahmad Rofiq, bisa menjadi satu dasar untuk dilaksanakannya pemilu ulang. Ketika terjadi kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu, itu mempengarungi hasil pemilu beberapa hari lalu.

"Tentu ini dibuktikan dengan hasil di Sirekap. Bagaimana acakadulnya penyelenggara terkait penghitungan manual yang sempat terhenti. Bagaimana proses IT dan segala macam," ujar dia.

Karena itu, tutur Ahmad Rofiq, kondisi ini direspons oleh partai-partai politik diajukan ke parlemen melalui ke hak angket.