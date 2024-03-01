Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Umumkan Hasil Suara 21 PPLN Rekapitulasi Nasional, Berikut Rinciannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:11 WIB
KPU Umumkan Hasil Suara 21 PPLN Rekapitulasi Nasional, Berikut Rinciannya
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)




JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu 2024 luar negeri, yang disampaikan oleh 21 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Hasilnya pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar memperoleh suara terbanyak.

Sementara pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto, unggul di 11 PPLN. Sementara pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan Anies-Muhaimin sama-sama unggul di 5 PPLN.

Anies-Muhaimin bisa memperoleh suara paling banyak dibandingkan dua pasangan lain dari 21 PPLN karena unggul di Kairo, Mesir dengan perolehan 6.996 suara.

#Berikut hasil rekapitulasi PPLN, wilayah Anies-Muhaimin Unggul

1. London, Inggris

Anies - Muhaimin : 1527

Prabowo - Gibran: 748

Ganjar - Mahfud: 1400

2. Doha, Qatar

Anies - Muhaimin : 2.356

Prabowo - Gibran: 750

Ganjar - Mahfud: 517

3. Amman, Yordania

Anies - Muhaimin : 530

Prabowo - Gibran: 376

Ganjar - Mahfud: 45

4. Kairo, Mesir

Anies - Muhaimin : 6.996

Prabowo - Gibran: 1.981

Ganjar - Mahfud: 529

5. Karachi, Pakistan

Anies - Muhaimin : 137

Prabowo - Gibran: 38

Ganjar - Mahfud: 12

#Berikut hasil rekapitulasi PPLN, wilayah Prabowo-Gibran Unggul

6. Osaka, Jepang

Anies - Muhaimin : 1.177 Suara

Prabowo - Gibran : 1.977 Suara

Ganjar - Mahfud : 745 Suara

7. Dubai, UEA

Anies - Muhaimin: 923

Prabowo - Gibran: 1.793

Ganjar - Mahfud: 441

8. Davao City, Filipina

Anies - Muhaimin: 220

Prabowo - Gibran: 685

Ganjar - Mahfud: 134

9. Lisabon, Portugal

Anies - Muhaimin : 35

Prabowo - Gibran: 125

Ganjar - Mahfud: 89

10. Warsawa, Polandia

Anies - Muhaimin : 240

Prabowo - Gibran: 758

Ganjar - Mahfud: 255

11. Baghdad, Irak

Anies - Muhaimin: 30

Prabowo - Gibran: 125

Ganjar - Mahfud: 14

12. Bangkok, Thailand

Anies - Muhaimin : 540

Prabowo - Gibran: 564

Ganjar - Mahfud: 420

13. Yangon, Myanmar

Anies - Muhaimin : 59

Prabowo - Gibran: 77

Ganjar - Mahfud: 67

14. Budapest, Hungaria

Anies - Muhaimin : 256

Prabowo - Gibran: 444

Ganjar - Mahfud: 153

