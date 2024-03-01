JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu 2024 luar negeri, yang disampaikan oleh 21 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Hasilnya pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar memperoleh suara terbanyak.
Sementara pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto, unggul di 11 PPLN. Sementara pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan Anies-Muhaimin sama-sama unggul di 5 PPLN.
Anies-Muhaimin bisa memperoleh suara paling banyak dibandingkan dua pasangan lain dari 21 PPLN karena unggul di Kairo, Mesir dengan perolehan 6.996 suara.
#Berikut hasil rekapitulasi PPLN, wilayah Anies-Muhaimin Unggul
1. London, Inggris
Anies - Muhaimin : 1527
Prabowo - Gibran: 748
Ganjar - Mahfud: 1400
2. Doha, Qatar
Anies - Muhaimin : 2.356
Prabowo - Gibran: 750
Ganjar - Mahfud: 517
3. Amman, Yordania
Anies - Muhaimin : 530
Prabowo - Gibran: 376
Ganjar - Mahfud: 45
4. Kairo, Mesir
Anies - Muhaimin : 6.996
Prabowo - Gibran: 1.981
Ganjar - Mahfud: 529
5. Karachi, Pakistan
Anies - Muhaimin : 137
Prabowo - Gibran: 38
Ganjar - Mahfud: 12
#Berikut hasil rekapitulasi PPLN, wilayah Prabowo-Gibran Unggul
6. Osaka, Jepang
Anies - Muhaimin : 1.177 Suara
Prabowo - Gibran : 1.977 Suara
Ganjar - Mahfud : 745 Suara
7. Dubai, UEA
Anies - Muhaimin: 923
Prabowo - Gibran: 1.793
Ganjar - Mahfud: 441
8. Davao City, Filipina
Anies - Muhaimin: 220
Prabowo - Gibran: 685
Ganjar - Mahfud: 134
9. Lisabon, Portugal
Anies - Muhaimin : 35
Prabowo - Gibran: 125
Ganjar - Mahfud: 89
10. Warsawa, Polandia
Anies - Muhaimin : 240
Prabowo - Gibran: 758
Ganjar - Mahfud: 255
11. Baghdad, Irak
Anies - Muhaimin: 30
Prabowo - Gibran: 125
Ganjar - Mahfud: 14
12. Bangkok, Thailand
Anies - Muhaimin : 540
Prabowo - Gibran: 564
Ganjar - Mahfud: 420
13. Yangon, Myanmar
Anies - Muhaimin : 59
Prabowo - Gibran: 77
Ganjar - Mahfud: 67
14. Budapest, Hungaria
Anies - Muhaimin : 256
Prabowo - Gibran: 444
Ganjar - Mahfud: 153