INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi dan Sejumlah Menteri Bermalam di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:53 WIB
Momen Jokowi dan Sejumlah Menteri Bermalam di IKN
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermalam di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur usai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur pada Kamis, 29 Februari 2024.

Tampak beberapa menteri ikut serta bermalam di IKN diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Nampak kesemuanya berbincang hangat sambil menyantap hidangan yang disajikan, mulai dari barbeku hingga buah durian.

 BACA JUGA:

"Bapak (Presiden) minta nasi goreng sama telur ceplok. Bapak juga minta teh sama kopi gula aren," ujar Claudio, juru masak Presiden.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
IKN Jokowi Pindah ke IKN Jokowi
