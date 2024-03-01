Istana Bantah Kabar Terjalinnya Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Israel

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah kabar bakal terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.

Hal tersebut terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengirimkan utusan khusus untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Israel.