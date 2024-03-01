Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Bantah Kabar Terjalinnya Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Israel

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |07:41 WIB
Istana Bantah Kabar Terjalinnya Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Israel
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah kabar bakal terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.

Hal tersebut terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengirimkan utusan khusus untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Israel.

Ari Dwipayana Israel Istana
