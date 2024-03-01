Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sarapan Bareng Sejumlah Menteri di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:24 WIB
Jokowi Sarapan Bareng Sejumlah Menteri di IKN
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyantap sarapan didampingi para menteri sambil menikmati suasana pagi hari di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, pada hari ini Jumat (1/4/2024).

Nampak rebusan dan sukun goreng pun disajikan oleh pramusaji presiden. Tak ketinggalan, segelas teh hangat dihadirkan untuk melengkapi menu sarapan tersebut.

Kepala Negara pun tampak menikmati sarapan sambil berbincang hangat bersama para menteri. Obrolan menjadi makin hangat karena sesekali diselingi tawa ringan.

Lepas sarapan, Presiden menghampiri para penyedia makanan untuk mengucapkan terimakasih. Presiden pun melayani permintaan foto bersama mereka.

Ibu Jumiatun, salah satu penyedia makanan, tak menyangka bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Ia pun mendoakan agar Presiden Jokowi sehat selalu.

"Alhamdulillah, tadi bisa foto sama Pak Jokowi, luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu," ucapnya.

Sekitar pukul 07.40 WITA, Kepala Negara pun beranjak dari tempatnya bermalam. Bersama para menteri, Presiden kemudian melihat area IKN dari ketinggian sambil menikmati hangatnya mentari pagi.

Topik Artikel :
IKN Jokowi Pindah ke IKN Jokowi
Telusuri berita news lainnya
