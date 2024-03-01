Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik, Salah Satunya El Nino

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:40 WIB
Wapres Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik, Salah Satunya El Nino
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkap biang kerok atau penyebab harga beras naik beberapa waktu terakhir. Salah satunya, akibat fenomena cuaca global El Nino.

“Kalau beras itu kan, memang ada defisit kita karena itu pemerintah mengimpor beras. Panen terlambat, jadi ada defisit, panen terlambat kemudian mengimpor,” ungkap Wapres usai menghadiri Indonesia-New Zealand Halal Business Engagement, di Selandia Baru, Jumat (1/3/2024).

Wapres pun memastikan bahwa cadangan beras aman menjelang Ramadhan 1445 Hijriah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan impor.

“Nah pada beberapa pertemuan yang dulu bahwa diperkirakan cadangan beras cukup. Jadi penyediaan, ketersediaan beras cukup melalui (impor) ini. Memang impor ini karena import juga tidak mudah kan, negara-negara lain juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
