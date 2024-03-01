Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lari Pagi di GBK, Mahfud MD: Kita Harus Siapkan Fisik untuk Berjuang Demi Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |09:19 WIB
Lari Pagi di GBK, Mahfud MD: Kita Harus Siapkan Fisik untuk Berjuang Demi Indonesia
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD melakukan kegiatan lari pagi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Mahfud mengungkap, pagi ini ia sengaja olahraga karena ingin menyiapkan fisik dan mental untuk terus berjuang demi Indonesia. Terlebih, ia sudah seminggu beristirahat pasca-pemungutan suara Pemilu 2024.

"Iya, alhamdulillah sehat. Kita harus menyiapkan fisik dan mental utk terus berjuang demi Indonesia yang kita cintai," katanya di lokasi.

"Seminggu sesudah pemungutan suara saya sengaja istirahat dulu, karena empat bulan berturut-turut siang-malam pergi sampai babak belur rasanya sesudah itu saya di rumah," sambungnya.

Mahfud menjelaskan, setelah masa kampanye dari hari pencoblosan, dirinya terus disibukkan dengan kegiatan politik, sehingga luput untuk berolahraga.

"Dan ini sudah masuk hampir masuk ke minggu ketiga sejak minggu awal saya sudah keluar ke kampus, daerah, sudah ketemu para relawan dan sekarang olahraga di tempat terbuka," katanya.

Halaman:
1 2
      
