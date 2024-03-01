Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Pilkada Serentak Harus Berlangsung Demokratis dan Jurdil

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |09:28 WIB
Wapres: Pilkada Serentak Harus Berlangsung Demokratis dan Jurdil
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang bisa dilaksanakan dengan demokratis, jujur dan adil (jurdil).

“Saya kira supaya dilaksanakan dengan baik dengan demokratis dengan jurdil semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah kalau itu kalau itu terjadi ya saya kira akan aman. Mudah-mudahan,” ungkap Wapres usai menghadiri Indonesia-New Zealand Halal Business Engagement, di Selandia Baru, Jumat (1/3/2024).

Apalagi, kata Wapres, Indonesia telah berpengalaman menyelenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), hingga Pemilihan Bupati (Pilbup). “Kita kan sudah berkali-kali ya Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup itu sudah beberapa kali.”

Halaman:
1 2
      
