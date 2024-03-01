Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Bantah Hak Angket soal Kecurangan Pemilu Cuma Gertakan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |12:02 WIB
Mahfud MD Bantah Hak Angket soal Kecurangan Pemilu Cuma Gertakan
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengibaratkan bahwa usulan hak angket tidak digemboskan, justru pompanya semakin keras.

"Bukan gembos, ini makin keras pompanya ini makin keras enggak gembos," katanya saat ditemui usai lari di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Awalnya Mahfud membantah, soal hak angket yang diduga mandek. Ia menjelaskan, hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus berjalan.

"Kok angket cuma gertak-gertak. Lho nunggu sidang DPR dong. Kalau nggak sidang DPR memang angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya? Ya kan? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi," ucapnya.

Mahfud menegaskan upaya tersebut terus berjalan dan menunggu persidangan di DPR. Bahkan, ia mengaku turut serta memberikan saran dalam upaya hak angket tersebut.

"Angket itu sudah digarap, saya bukan orang partai, saya enggak ikut dalam angket. Tapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tapi ikut memberikan saran tentang substansinya," katanya.

"Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan. Nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja. Nggak diajukan, (kalau) nggak ada sidang diajukan ke mana? Kan ada sidang dulu," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
