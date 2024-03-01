Doakan Keselamatan Bangsa, MUI Gelar Tarhib Ramadhan di Istiqlal Hari Ini

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Tarhib Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (1/3/2023).

Ketum MUI, Anwar Iskandar menyampaikan, kegiatan tersebut juga untuk melaksanakan doa bersama demi kebaikan bangsa Indonesia agar diberikan keselamatan dan kedamaian.

"Terutama menyongsong hadirnya bulan Ramadhan ini kita hadapi dengan hati yang khusyuk, tenang, hati yang berserah diri kepada Allah SWT," kata Kiai Anwar dikutip dalam laman resmi MUI, Jumat (1/3/2024).

Kiai Anwar mengatakan, umat Islam yang hadir pada kegiatan tersebut Insya Allah mendapatkan berkah untuk menyongsong Ramadhan yang penuh rahmat dan ampunan.

Lebih lanjut, Kiai Anwar Iskandar menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT karena agenda besar bangsa Indonesia di tahun ini yakni pemilu sudah berjalan dengan baik. Dia pun mengajak masyarakat untuk memiliki sikap lapang dada, juga sabar untuk menunggu hasil perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.