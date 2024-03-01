Tiba di Gedung DPR, Sejumlah Massa Gelar Salat Jumat di Depan Gerbang Utama

JAKARTA - Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan Aksi Rakyat Untuk Perubahan tiba di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) siang.

Dari pantauan di lapangan, sekitar 50 orang pengunjuk rasa tiba di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI sekitar pukul 11.00 WIB. Sejumlah mobil orasi diparkiran tepat di depan gerbang.

Setibanya, mereka sejenak melakukan orasi. Saat tiba waktu dzuhur, mereka pun menggelar spanduk dan sajadah untuk melaksanakan ibadah salah Jumat berjemaah.

Mereka nampak khusyuk mendengar khotbah Jumat meski dibawah terik sinar matahari. Rencananya, mereka akan melanjutkan unjuk rasa dna berorasi setelah melaksanakam salat Jumat.

Sementara itu, pengamanan di lokasi diperketat oleh personel kepolisian. Nampak dua unit mobil water canon disiagakan di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Sejumlah aparat kepolisian juga turut berjaga di pinggir Jalan Raya Gatot Subroto yang mengarah Slipi. Arus lalu lintas pun nampak padat merayap di sekitar lokasi.

