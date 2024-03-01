Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Perkirakan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |13:22 WIB
PBNU Perkirakan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Waf menyampaikan penegasan terkait awal bulan Ramadhan 1445 H/2024 M. Dia menyatakan bahwa 1 Ramadhan 1445 H diprediksi bertepatan pada Selasa 12 Maret 2024.

"Jadi langkah ikmal/istikmal Sya'ban sebagaimana tertulis di almanak PBNU sudah benar. Insyaallah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M,"kata Sirril dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (1/3/2024).

Hal ini berdasarkan pengamatan posisi hilal, baik dari sisi tinggi maupun elongasinya. Kiai Sirril menyatakan bahwa melalui pengalaman atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat dirukyat pada 29 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan Ahad, 10 Maret 2024.

"Untuk awal Ramadhan tahun ini, dengan memperhatikan posisi hilal baik tinggi maupun elongasinya, secara pengalaman atau tajribah, hilal tak mungkin dapat dirukyat pada Ahad sore 10 Maret," kata Kiai Sirril.

Lembaga Falakiyah PBNU menjelaskan, hilal 29 Sya'ban 1445 H bertepatan dengan Ahad Legi, 10 Maret 2024 M. Data perhitungan falak LF PBNU menunjukkan tinggi hilal 0 derajat 11 menit 25 detik.

Lalu ijtima atau konjungsi terjadi pada Ahad Legi, 10 Maret 2024 M pukul 16:00: 50 WIB. Titik markaz Jakarta ini berlokasi di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat dengan koordinat koordinat 6º 11' 25" LS 106º 50' 50" BT.

Halaman:
1 2
      
