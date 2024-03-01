Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Ahmad Rofiq: Kita Investigasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:39 WIB
C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Ahmad Rofiq: Kita Investigasi
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus menyoroti setiap kejanggalan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk yang terjadi dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan hanya itu, Partai Perindo juga menyoroti adanya formulir C1 partai yang tampak blank di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) seperti di Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II.

Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, hingga saat ini, pihaknya terus melakukan investigasi terkait hilangnya suara partai di sejumlah dapil tersebut.

"Jadi sampai ini kita terus melakukan investigasi karena dari KPU juga belum ada perbaikan yang signifikan sebagaimana yang dijanjikan," ucap Rofiq kepada iNews Media Group, Jumat (1/3/2024).

Selain suara partai yang blank, kata Rofiq, perhitungan suara di aplikasi Sirekap dan hitung manual juga tampak tidak sinkron.

"Baru saja saya juga ngecek terkait dengan perolehan suara Partai Perindo di dapil saya misalkan, itu di Sirekap baru 25 ribu sementara setelah saya hitung manual ada 26 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun telah menginstruksikan kepada struktur partai untuk segera mencari dapil mana saja yang ditemukan blank-nya suara Partai Perindo.

Menurut Rofiq, banyaknya masalah dalam aplikasi Sirekap ini menunjukan kinerja KPU sebagai penyelanggaran pemilu tidak profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement