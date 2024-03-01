C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Ahmad Rofiq: Kita Investigasi

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus menyoroti setiap kejanggalan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk yang terjadi dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan hanya itu, Partai Perindo juga menyoroti adanya formulir C1 partai yang tampak blank di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) seperti di Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II.

Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, hingga saat ini, pihaknya terus melakukan investigasi terkait hilangnya suara partai di sejumlah dapil tersebut.

"Jadi sampai ini kita terus melakukan investigasi karena dari KPU juga belum ada perbaikan yang signifikan sebagaimana yang dijanjikan," ucap Rofiq kepada iNews Media Group, Jumat (1/3/2024).

Selain suara partai yang blank, kata Rofiq, perhitungan suara di aplikasi Sirekap dan hitung manual juga tampak tidak sinkron.

"Baru saja saya juga ngecek terkait dengan perolehan suara Partai Perindo di dapil saya misalkan, itu di Sirekap baru 25 ribu sementara setelah saya hitung manual ada 26 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun telah menginstruksikan kepada struktur partai untuk segera mencari dapil mana saja yang ditemukan blank-nya suara Partai Perindo.

Menurut Rofiq, banyaknya masalah dalam aplikasi Sirekap ini menunjukan kinerja KPU sebagai penyelanggaran pemilu tidak profesional.