HOME NEWS NASIONAL

C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Ahmad Rofiq: KPU Tak Profesional

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:39 WIB
C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Ahmad Rofiq: KPU Tak Profesional
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus menyoroti setiap kejanggalan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk yang terjadi dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan hanya itu, Partai Perindo juga menyoroti adanya formulir C1 partai yang tampak blank di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) seperti di Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II.

Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, hingga saat ini, pihaknya terus melakukan investigasi terkait hilangnya suara partai di sejumlah dapil tersebut.

"Jadi sampai ini kita terus melakukan investigasi karena dari KPU juga belum ada perbaikan yang signifikan sebagaimana yang dijanjikan," ucap Rofiq kepada iNews Media Group, Jumat (1/3/2024).

 Halaman:

