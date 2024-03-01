Apa Kabar Kolonel Azwar Syam, Pensiunan Marinir yang Berani Tampar Prabowo Berkali-kali?

JAKARTA – Apa kabar Kolonel Azwar Syam, pensiunan Marinir TNI AL yang berani tampar Prabowo berkali-kali? Azwar Syam ialah komandan Prabowo Subianto saat masih berada di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) yang sekarang bernama Akademi Militer (Akmil).

Diketahui Azwar Syam pernah beberapa kali menampar Prabowo Subianto. Kejadian pertama kali dialami pada saat ia masih menempuh pendidikannya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) sebagai taruna pada 1970.

Saat itu Azwar Syam seorang Komandan Kompi 2 Batalyon C4. Badannya yang ramping, kulitnya yang hitam, dan sorot matanya yang tajam, menambah kesan tegas sebagai seorang Komandan.

Prabowo membagikan kisahnya itu saat menerima brevet kehormatan Korps Marinir dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di Ksatrian Sutedi Senaputra Yonarhanud-2 Mar, Karangpilang Surabaya, beberapa waktu lalu.

Prabowo menceritakan bagaimana ia bisa ditampar oleh Azwar Syam pada saat itu. Dirinya mengantongi gula jawa hasil dari pemberian seniornya yang membisikkan padanya bahwa gula jawa akan membuat tubuh tetap segar dan tidak mudah lelah. Ia pun menerima gula jawa tersebut dan meletakkannya di kantong celananya.