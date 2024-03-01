Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Pendukung Hak Angket Pemilu 2024 Tolak Kedatangan Kelompok Tandingan di DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:59 WIB
Massa Pendukung Hak Angket Pemilu 2024 Tolak Kedatangan Kelompok Tandingan di DPR
Massa pro hak angket pemilu tolak kedatangan massa tandingan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Massa pendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024 menolak kedatangan massa tandingan dalam unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024). Kedua kelompok massa kini sama-sama berada di depan gerbang DPR.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa tandingan yang menamakan diri Gerakan Jaga Jakarta Jaga Indonesia tiba sekira pukul 14.03 WIB. Kedatangan mereka sontak mendapatkan penolakan dari massa yang menyatakan dukungan terhadap digulirnya hak angket.

 BACA JUGA:

Mereka menganggap bahwa kedatangan massa tandingan ini hanya menjadi provokasi di tengah tuntutan masyarakat yang terus menyuarakan dan ingin Parlemen mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang telah terjadi.

Halaman:
1 2
      
