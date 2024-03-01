Massa Pendukung Hak Angket Pemilu 2024 Tolak Kedatangan Kelompok Tandingan di DPR

JAKARTA - Massa pendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024 menolak kedatangan massa tandingan dalam unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024). Kedua kelompok massa kini sama-sama berada di depan gerbang DPR.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa tandingan yang menamakan diri Gerakan Jaga Jakarta Jaga Indonesia tiba sekira pukul 14.03 WIB. Kedatangan mereka sontak mendapatkan penolakan dari massa yang menyatakan dukungan terhadap digulirnya hak angket.

Mereka menganggap bahwa kedatangan massa tandingan ini hanya menjadi provokasi di tengah tuntutan masyarakat yang terus menyuarakan dan ingin Parlemen mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang telah terjadi.