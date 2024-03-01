Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

C1 Perindo di Sirekap Blank, Ahmad Rofiq: Kinerja Penyelenggara Pemilu 2024 Buruk

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:17 WIB
C1 Perindo di Sirekap Blank, Ahmad Rofiq: Kinerja Penyelenggara Pemilu 2024 Buruk
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq memandang, setiap kejanggalan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,termasuk adanya formulir C1 partai yang tampak blank dalam aplikasi Sirekap membuat kekhawatiran baru di masyarakat.

Menurutnya, ketidaksesuaian suara dalam aplikasi Sirekap dengan hitung manual hingga formulir C1 partai yang tampak blank di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) seperti di Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II menjadi masalah besar terhadap kredibilitas pemilu.

"Jadi kita punya kekhawatiran baru dengan ketidaksinkronan yang ada di dalam nilai Sirekap ini. Jadi ini bisa mendatangkan masalah besar terhadap kredibilitas pemilu kedepan tentu saja kita bangsa ini akan mengalami kerugian yang cukup besar nantinya," ucap Rofiq kepada iNews Media Group, Jumat (1/3/2024).

 BACA JUGA:

Rofiq menyadari, jika perolehan suara dalam aplikasi Sirekap tidak menjadi tolak ukur dalam menentukan pemenang Pemilu 2024. Namun menurutnya, Sirekap ini menampilkan data yang datang dari setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).

"Betul bahwa dalam undang-undang itu memang yang diakuinya dalam perhitungan itu adalah perhitungan perjenjang tetapi Sirekap ini kan bagian dari data yang datang langsung dari TPS. Kalau Sirekap ini tidak menjadi acuan, nah ini berbahaya sekali karena itu kan sumbernya langsung," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
