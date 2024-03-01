Advertisement
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggap Pemilu 2024 Penuh Kecurangan, Aksi Rakyat untuk Perubahan Dukung Hak Angket

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:20 WIB
Anggap Pemilu 2024 Penuh Kecurangan, Aksi Rakyat untuk Perubahan Dukung Hak Angket
A
A
A

JAKARTA - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Rakyat Untuk Perubahan menganggap Pemilu 2024 penuh kecurangan. Untuk itu, mereka mendukung hak angket DPR RI untuk digulirkam oleh anggota parlemen.

Pernyataan itu ditegaskan saat mereka berunjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/2/2024) siang. Salah satu orator yang berorasi dari atas mobil komando, mengatakan Pemilu 2024 penuh kecurangan.

"Pemilu kemarin curang tidak? Kalau tidak harus? Perang," terang sang orator.

Ia pun bertanya kepada massa aksi apakah sudah perang. "Belum. Curangnya sudah, perangnya belum," seru pengunjuk massa.

"Perang hukum harus kita lakukan," ujar sang orator.

Ia berkata, perang politik juga harus dikakukan. Untuk itu, ia menyatakan dukungan kepada anggota DPR RI untuk menggulirkan hak angket guna mengusut segala kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.

"Hak angket ini perang politik. Kita rakyat harus dukung hak angket. Biarlah saudara kita berjuang di parlemen. Buka kebobrokan KPU dan Bawaslu," ujar orator tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
demo Pilpres 2024 Pemilu 2024
