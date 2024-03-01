Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa KKB Papua Ngotot Minta Merdeka?

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:21 WIB
Mengapa KKB Papua Ngotot Minta Merdeka?
Mengapa KKB Papua Ngotot Minta Merdeka/ist
A
A
A

 

JAKARTA - Mengapa KKB Papua ngotot minta merdeka? Diketahui Papua sudah menginginkan merdeka dan memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia sejak 1960.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dahulu bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka) gencar melakukan beragam tindakan agar Papua dapat melepaskan diri dari wilayah Indonesia.

Dilansir beragam sumber, Jumat (1/3/2024), berikut ini mengapa KKB Papua ngotot meminta Papua Merdeka.

Kebanyakan masyarakat Indonesia rasnya melayu sehingga masyarakat Papua merasa berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Selain itu, Papua merasa lebih banyak kesamaan dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste.

Papua juga terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal Papua.

Namun, sumber daya alam di Papua justru kebanyakan dikelola oleh orang yang bukan penduduk asli Papua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement