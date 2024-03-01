Mengapa KKB Papua Ngotot Minta Merdeka?

JAKARTA - Mengapa KKB Papua ngotot minta merdeka? Diketahui Papua sudah menginginkan merdeka dan memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia sejak 1960.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dahulu bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka) gencar melakukan beragam tindakan agar Papua dapat melepaskan diri dari wilayah Indonesia.

Dilansir beragam sumber, Jumat (1/3/2024), berikut ini mengapa KKB Papua ngotot meminta Papua Merdeka.

Kebanyakan masyarakat Indonesia rasnya melayu sehingga masyarakat Papua merasa berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Selain itu, Papua merasa lebih banyak kesamaan dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste.

Papua juga terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal Papua.

Namun, sumber daya alam di Papua justru kebanyakan dikelola oleh orang yang bukan penduduk asli Papua.