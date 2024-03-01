Kocak! Superhero Ikut Antre Beras, Informasi Selengkapnya di Okezone Update

SEORANG warga Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah mengayuh sepeda ke lokasi pembagian beras gratis. Dia kemudian ikut antri bersama warga ratusan warga penerima manfaat lainnya.

Kostum superhero yang dikenakan menjadi hiburan warga lainnya yang sedang mengantre bantuan beras. Sarijo mengaku senang dapat memperoleh bantuan di tengah mahalnya harga beras di pasaran.

Ya, ratusan warga Surabaya, Jawa timur yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga mendatangi kantor kelurahan. Warga datang sebelumnya telah didata dan diberikan undangan atau kupon untuk ditukar beras.

Di lokasi ini pihak kelurahan menyalurkan bantuan beras ke 1.233 warga penerima manfaat. Perkepala keluarga mendapatkan bantuan 10 kilogram beras Bulog yang dibagikan secara gratis.

Sementara itu, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur, memberi mahar dua karung beras kepada calon istrinya. Sang pria mengaku, mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka, yang jatuh bersamaan di saat harga beras sangat mahal.

Saat akad nikah, yang disampaikan dalam bahasa arab, mempelai pria bernama Sokip menyerahkan beras 50 kilogram,jemas, uang tunai dan seperangkat alat salat, sebagai mahar untuk menikahi Ikrima Zakiyah.