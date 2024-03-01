Truk Pengangkut Hebel Terguling di Jalan Raya Bayah, Arus Lalu Lintas Lumpuh

LEBAK - Kecelakaan Lalulintas terjadi di Jalan Raya Bayah tepatnya di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat, (1/3/2024). Akses lalu lintas sempat terputus.

Informasi diperoleh, truk pengangkut hebel terguling dan melintang menutup jalan lantaran tak kuat menanjak karena muatan berlebih.

Kanit Gakum Lakalantas Polres Lebak, Ipda Adi Nugraha membenarkan adanya kecelakaan lalulintas truk terguling di Jalan Raya Bayah. Proses evakuasi berlangsung selama 45 menit.

"Iya sempat tersendat karena kendaraan dan meterialnya menutupi jalan. Evakuasi langsung dilakukan bersama warga,"kata Adi saat dihubungi.

Menurut Adi, proses evakuasi berlangsung cepat lantaran adanya alat dari Cemindo gemilang yang turut membantu. "Macet ngga ada karena langsung dialihkan ke jalan lain bagi yang ingin melintas,"tuturnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian hanya pada hebel yang mengalami kerusakan dan kendaraan pengangkut.

(Khafid Mardiyansyah)