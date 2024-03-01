Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Cak Imin: Selamat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:52 WIB
Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Cak Imin: Selamat
Cak Imin (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengucapkan selamat atas pangkat baru Jenderal TNI Kehormatan (HOR) yang disematkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selamat, semoga menjadi pengabdian," kata Cak Imin singkat kepada wartawan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (1/3/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta hari ini Rabu 28 Februari 2024.

Pemberian pangkat tersebut sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

"Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus penumbuhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat dan bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Jenderal Prabowo Subianto," kata Jokowi.

Nampak Presiden Jokowi menyematkan pangkat kehormatan ke pundak Prabowo. Setelahnya Presiden memberikan salinan Keppres pemberian pangkat tersebut kepada Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)

      
