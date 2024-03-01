Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambangi Tim Cooling System Pemilu 2024, Nasaruddin: Masjid Istiqlal Jembatan Pemersatu Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:00 WIB
Disambangi Tim Cooling System Pemilu 2024, Nasaruddin: Masjid Istiqlal Jembatan Pemersatu Bangsa
Tim NCS Sambangi Istiqlal/Foto: dok Polri
JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Polri dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Nasaruddin mengatakan, Masjid Istiqlal menjadi rumah besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, Pemilu 2024 telah berlangsung aman dan damai.

"Terima kasih atas apresiasinya yang telah diberikan oleh Polri. Masjid Istiqlal menciptakan kesejukan dan kedepannya terus Bersatu,” ujar Nasaruddin usai menerima Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri yang dipimpin oleh Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Jumat (1/3/2024).

“Istiqlal bisa menjadi penyambung jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, lintas negara, lintas bangsa dan lintas agama," sambung Nasaruddin Umar.

Nasaruddin berujar bahwa, selama periode ini, Masjid Istiqlal membuktikan bahwa mampu memberikan kesejukan, ketenangan dan ketertiban. Menurutnya, masjid merupakan tempat untuk beribadah, bukan untuk menghujat satu sama lain.

"Melalui media-media yang sangat canggih yang dimiliki oleh Istiqlal bisa dikutip oleh seluruh masjid di Indonesia, maka melalui corong-corong masjid ini kita menciptakan ketenangan, kesejukan dalam berbangsa dan bernegara, Alhamdulillah pemilu telah berlangsung dengan baik," ujarnya

Dia berharap, pasca Pemilu 2024 masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di masa depan.

