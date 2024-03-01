Mbak Ita Apresiasi Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 di Kota Semarang Capai 85 Persen

Semarang-Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 85 persen. Mbak Ita, sapaan akrabnya menyebut, partisipasi pemilih di Kota Semarang tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, menetapkan sebanyak 1.239.669 pemilih masuk daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2024.

"Alhamdulillah di Kota Semarang pertisipasi pemilih mencapai 85 persen," kata Mbak Ita, saat Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Ruang Lokakrida Lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, Kompleks Balai Kota Semarang, Kamis (29/2/2024).

Mbak Ita juga berterima kasih karena proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Semarang berjalan lancar. Bahkan, dari kelancaran tersebut tidak terdapat pemungutan suara ulang. "Alhamdulillah dari 4.646 TPS di Kota Semarang tidak ada PSU," kata orang nomor satu di Kota Semarang tersebut.

Menurutnya, proses tahapan pesta demokrasi di Kota Semarang sesuai harapan. Meski begitu, bila ada pemungutan suara ulang, dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dapat mengatasi dengan cepat. "Sehingga proses-prosesnya tidak harus menunggu," ujarnya.