C1 Perindo Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II Blank di Sirekap, Roy Suryo: Tidak Mungkin Tidak Ada Kesengajaan

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengkritisi kejanggalan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk adanya formulir C1 Partai Persatuan Indonesia atau Perindo yang tampak blank dalam aplikasi Sirekap.

Roy menilai, adanya formulir C1 Partai Perindo yang blank di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) seperti di Jabar IV, Banten III, dan DKI Jakarta II adalah hal yang tidak mungkin tidak disengaja.

"Apa yang dialami oleh Partai Perindo dan kemungkinan juga dialami oleh pihak lain ini adalah satu hal yang tidak mungkin kalau tidak ada kesengajaan," ucap Roy kepada iNews Media Group, Jumat (1/3/2024).

