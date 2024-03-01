Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Hapus Parlementary Threshold 4%, Cak Imin: Memang Harus Begitu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:21 WIB
MK Hapus Parlementary Threshold 4%, Cak Imin: Memang Harus Begitu
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan parlementary threshold (PT) atau ambang batas Pemilu empat persen dengan nomor perkara 166/PUU-XXII/2023.

Diketahui MK meminta ambang batas itu harus diubah dan berlaku pada Pemilu 2029.

Cak Imin mengatakan bahwa sudah seharusnya aturan disiapkan jauh sebelum pelaksanaan bukan ditengah permainan berlangsung baru memutuskan.

"Ya itu kan memang harus begitu aturan pemilu lima tahun yang akan datang disiapkan bukan tidak, bukan kemudian saat menjelang pemilu baru dibuat," kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).

Kendati demikian, Cawapres nomor urut 1 itu mengkritik MK yang kerap memutuskan aturan di tengah permainan. Ia meminta hal seperti itu dibatasi agar disiapkan lebih awal.

"Aturan selalu saja kritik kita ke MK adalah memutuskan aturan ditengah permainan sedang berlangsung. berkali kali itu banyak aturan yang munculnya di ujung harusnya dibatasi aturan soal pemilu disiapkan lebih awal," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157600/pemerintah-AYyu_large.jpg
Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Istana: Tidak Menyalahi Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156285/pemerintah-cGS0_large.jpg
MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN hingga Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156024/mk-tGV4_large.jpg
Breaking News! MK Tolak Gugatan soal Syarat Capres-Cawapres Minimal S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153112/pemerintah-Tkvm_large.jpg
Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149192/mantan_pimpinan_kpk_bilang_penjual_pecel_lele_di_trotoar_bisa_dijerat_uu_tipikor-v7O8_large.jpg
Mantan Pimpinan KPK Bilang Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142568/mk-1yFK_large.jpg
Kabar Baik! MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD dan SMP Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement