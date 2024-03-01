Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Minta Satgas Pangan Bergerak Jaga Stabilitas Harga Beras

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:28 WIB
PBNU Minta Satgas Pangan Bergerak Jaga Stabilitas Harga Beras
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur mengapresiasi pemerintah Presiden Joko Widodo yang berhasil menurunkan harga beras di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

Gus Fahrur meminta agar satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Ini tugas penting dan mulia yang wajib dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pangan, menjamin kesejahteraan masyarakat," kata Gus Fahrur kepada wartawan, Jumat (1/3).

Gus Fahrur juga mendorong Satgas Pangan Polri menindak para pelaku penimbun beras.

"Kita dukung penuh , jangan ada yang menimbun beras memanfaatkan situasi ini, jangan menari di atas penderitaan masyarakat. Tindak tegas pelakunya," ujarnya.

Menurut Gus Fahrur, kebutuhan makanan pokok adalah salah satu kunci stabilitas ketahanan negara. Oleh karena itu, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat pengadaan hulu sampai hilir.

