JAKARTA - Pakar hukum tata negara yang juga menjabat sebagai Juru Bucara Timnas AMIN, Refly Harun menyerukan dukungan kepada anggota parlemen untuk menggulirkan hak angket DPR RI untuk menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024.
Pernyataan itu ditegaskan Refly saat berunjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/2/2024) siang.
Ia menyerukan pada pengunjuk rasa untuk mendukung partai pokitik (parpol) yang gulirkan angket DPR RI.
"Ada perjuangan di belakang kita. Kita bisa mendukung parpol, terutama yang antikecurangan untuk menggulirkan hak angket DPR. Dukung hak angket?" ujar Refly.